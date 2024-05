Policías cumplen deseo de cumpleaños a solitario joven que llamó al 911

STAFF ED.-

Dos agentes de policía de Boston, Israel Bracho y Franklin Ortiz, protagonizan una historia conmovedora al responder a un llamado al 911 fuera de lo común.

Chris, un joven de 25 años, buscaba un simple deseo de cumpleaños en su día especial.

Aunque inicialmente escépticos, los agentes Bracho y Ortiz reconocieron la sinceridad del pedido de Chris y decidieron actuar.

Decidieron hacer más que simplemente felicitarlo, deteniendo su patrulla para comprar velas y una magdalena como gesto de cortesía.

NEW: Body cam footage shows Boston Police showing up at man’s house after he called 911 wishing someone would wish him a happy birthday.

This is the body cam footage we love to see.

Officers Israel Bracho and Franklin Ortiz showed up with a muffin and a candle to wish… pic.twitter.com/j2YU7NWpQU

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 5, 2024