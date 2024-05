Serán dados de alta los cuatro balseros cubanos rescatados: Gloria Requena

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Los cuatro balseros cubanos que fueron rescatados el pasado sábado por pescadores en aguas del Golfo de México serán dados de alta del Hospital General de San Fernando esta semana y están a disposición del Instituto Nacional de Migración, informó el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno Tomás Gloria Requena.

“El reporte me informan hace un momento que están hospitalizados en el Hospital General de San Fernando, que están estables y están proyectando que el día miércoles ya les den de alta», refirió.

Cuestionado sobre el estatus migratorio de los cuatro balseros que lograron sobrevivir tras quedar a la deriva en el océano en su travesía hacia Miami en los Estados Unidos, Gloria Requena añadió; «están bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración quien les está dando seguimiento para el estatus migratorio que van a tener estas personas”.

Aun cuando aclaró que el protocolo lo tiene el Instituto Nacional de Migración, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno dijo que de entrada los van a albergar en un centro para migrantes, que correspondería en Matamoros por la región donde fueron localizados y trasladados a tierra en el Campo Pesquero Punta de Piedra.

«Y ya de ahí empieza el proceso del estatus migratorio, ver si se deportan o los dejan aquí, con los programas que existen es probable que alcancen a estar todavía aquí hasta que el Instituto Nacional de Migración pueda definir el rumbo», dijo para concluir.

Cabe señalar que Gloria Requena señaló que en cuanto a la versión de cuatro cubanos más que habrían fallecido al quedar la balsa a la deriva, no se tiene información precisa.

“Solamente lo que tenemos es el rumor, el comentario, lamentablemente no tenemos información precisa, al menos nosotros sabemos que encontraron esas cuatro personas que están albergados, que están hospitalizados y se menciona del resto, no sabemos si venían juntos, venían en otra barcaza realmente no tenemos esto, ya el Instituto Nacional de Migración con claridad podrá dar a conocer esto».