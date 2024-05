Aumenta robo de cuentas de WhatsApp, alerta la Cibernética

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- El robo de cuentas de WhatsApp continúa en aumento; así lo establece la Guardia Estatal Cibernética en su alerta de este martes siete de mayo para advertir a los usuarios de dicha aplicación sobre este delito.

“En las últimas fechas se ha incrementado el número de robo de cuentas WhatsApp; en su mayoría es porque la víctima entrega el código de verificación sin darse cuenta”, escribe la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, detalla que se está dando a conocer una variante en este delito tipificado como fraude; “es en los grupos WhatsApp, ya sea de vecinos de tu colonia, noticias, interés en común” en donde se da este delito.

Por ejemplo, señala que si algún conocido, amigo o familiar te pide los seis dígitos de verificación lo más probable es que se trate de un engaño, y detalla la forma tradicional de operar de estos ciberdelincuentes.

Con este tipo de mensajes comienza el delito: “Hola, qué tal, buenas tardes vecino, por error te envíe un código por SMS de 6 dígitos ¿me lo puedes pasar? Es urgente”; ante ello se indica hacer lo siguiente:

1) No mandes ningún código ni respondas esos mensajes.

2) Activa la verificación en dos pasos.

3) Si no conoces el número, bloquéalo.

4) Si fuiste víctima denuncia ante FGJ de tu localidad.

Así que ya lo sabes, no caigas en el engaño porque de esta manera toman el control de tu cuenta de WhatsApp y solicitan depósitos de dinero a tus contactos haciéndose, reitera la corporación de la SSPT.