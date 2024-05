Neymar envía ayuda humanitaria a las víctimas de inundaciones en el sur de Brasil

El futbolista Neymar Júnior se solidarizó con las víctimas por las lluvias torrenciales al sur de Brasil que han dejado al menos 90 fallecidos, 132 desaparecidos y cerca de 1.4 millones de afectados, y envió ayuda con el objetivo de motivar a más gente a apoyar.

A través de sus redes sociales, el delantero que está en proceso de recuperación de una larga lesión y que juega en Arabia Saudita, informó sobre la ayuda para Río Grande do Sul.

“Es un momento delicado que atraviesa nuestro Brasil y ayudar NUNCA está de más, independientemente de tu situación económica, lo que importa es lo que llevas en el corazón. No me gusta y no me gusta publicar todo lo que hago o ayudo, porque quien lo hace… lo hace de corazón y no por compromiso.