El agua no tiene color partidista: Ale Cárdenas

Cd. Victoria, Tam.- En diversas entrevistas la candidata a la diputación local por el distrito 14, aseguró que la problemática del agua en Victoria no tiene color partidista y llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a encontrar soluciones efectivas para resolver esta crisis que ya alcanzó a toda la sociedad.

“No se trata de colores partidistas”

“Estamos enfrentando una verdadera crisis en la ciudad ante la falta de agua. Hay colonias que llevan más de una semana sin recibir el vital líquido; esto no es justo y no se trata de colores partidistas, se trata de encontrar una solución a esta situación que estamos padeciendo y que podría convertirse en un problema de salud pública”, señaló.

Ale Cárdenas, lamentó que desde el Congreso del Estado la bancada de MORENA, frene iniciativas importantes para combatir el problema del agua que enfrenta Tamaulipas.

“El año pasado presenté una iniciativa para crear la Guardia Estatal división agua como bien sabes no tenemos agua en la ciudad, no tenemos agua en los ejidos, no tenemos agua en las comunidades rurales, en las zonas citrícolas, agrícolas, ganaderas”, subrayó al referirse a la iniciativa que fue declarada improcedente en comisiones.

Indicó que fueron los diputados de MORENA quienes politizaron el tema al discutirlo en medio de un proceso electoral, después de haberlo tenido meses en la congeladora.

“La crisis ya nos alcanzó y debemos de tomar medidas preventivas necesarias no solamente de concientización, y es por eso que presenté esta iniciativa”, mencionó.

“El agua no tiene color”

Hizo un llamado a trabajar de la mano, y más allá de señalamientos ser una verdadera voz que beneficie a los tamaulipecos.

“Yo les he invitado en infinidad de veces a que busquemos una solución en concreto, todos los que estamos en este momento representando a la ciudadanía o que tenemos puestos donde podemos participar para estas tareas y dejar a un lado los temas de ideologías políticas”.

“Porque al final de cuentas el agua no tiene color, no tiene ideología política, no tiene clase social, el agua es un recurso que todos necesitamos a la par y que además todos deberíamos tener en la agenda”.