¡Deja de mezclar tu bloqueador!

Usar bloqueador diario no es un debate, es algo que, sí o sí debe de estar en nuestra rutina diaria de skincare, pero lo que probablemente no sabías es que no se debe de mezclar con tu makeup, ni con ningún otro producto, te contamos las razones.

Cada día conocemos un poco más la importancia de usar bloqueador diario (si aún no lo haces, no sé qué estás esperando) y por eso ahora es un must en nuestra rutina. Antes se creía que solamente lo teníamos que usar cuando íbamos a la playa o sabíamos que íbamos a estar mucho tiempo en el sol, hoy sabemos que esto es falso.

Ahora se sabe que no importa que no salgas de tu casa o el día este súper nublado, aun así estamos expuestas a los efectos del sol. Sin bloqueador nos exponemos a los efectos negativos que tienen el sol en nuestra piel y no sólo hablamos de las arrugas, manchas, envejecimiento y flacidez, sino que también aumenta el riesgo de tener cáncer de piel.

Dentro de los muchos beneficios que tiene el usar bloqueador la prevención de cáncer es uno de los más importantes, además nos va a ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel, hidratarla y evitar las manchas. Ahora ¿qué pasa si, si te estás poniendo bloqueador diario, pero lo estás mezclando con tu makeup o crema?.

Bueno pues el efecto no va a ser el mismo. Los bloqueadores tienen SPF que significa Sun Protection Factor y este es el que nos dice cuántos rayos UVB puede filtrar, entonces imagínate que al momento de mezclarlo con tu makeup lo único que estás haciendo es reducir el SPF, entonces el bloqueador no va a cumplir su función de filtrar los rayos.

Digamos que al mezclarlo lo único que estamos haciendo es diluir su protección, por eso si quieres combinarlo con tu maquillaje, es mejor optar por la opción de comprar una base que ya tenga incluido el SPF, afortunadamente ya hay muchas opciones; no olvides que hay que retocar nuestra protección cada dos horas.