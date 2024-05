Steve Albini, el icónico productor y músico estadounidense conocido por su trabajo en el álbum In Utero de Nirvana. Albini, de 61 años, falleció en su estudio de grabación después de sufrir un paro cardíaco, según informó el medio especializado Pitchfork.

Nacido en Pasadena, California, Steve Albini lideró bandas de rock ‘underground’ como Shellac y Big Black, ganando reconocimiento en la década de 1980. Sin embargo, fue su trabajo como productor lo que lo catapultó a la fama y le otorgó el título de ‘leyenda’ en el mundo de la música.

Albini es reconocido por haber producido álbumes icónicos que dejaron una marca indeleble en la historia del rock.

Uno de sus trabajos más destacados fue Surfer Rosa (1988) de Pixies, un disco que es ampliamente considerado como uno de los más influyentes en la historia del género.

El sonido experimental y de baja fidelidad que Albini logró con Pixies inspiró a artistas como Kurt Cobain, quien lo eligió como productor para el siguiente proyecto en estudio de Nirvana, ‘In Utero’.

In Utero de Nirvana lo catapultó al éxito

‘In Utero’ (1993) se convirtió en un hito en la carrera de Nirvana, alcanzando el número 1 en la lista Billboard 200. Canciones como Pennyroyal Tea y Heart-Shaped Box resonaron en la cultura popular, y el álbum en su conjunto capturó la esencia cruda y la energía visceral de la banda.

Además de su trabajo con Nirvana, Steve Albini dejó su huella en la industria musical a través de colaboraciones con una amplia gama de artistas. Produjo el aclamado álbum ‘Rid of Me’ de PJ Harvey, así como el disco ‘Walking Into Clarksdale’ de los ex miembros de Led Zeppelin, Jimmy Page y Robert Plant. Otros artistas con los que trabajó incluyen a The Breeders, The Jesus Lizard y Mclusky, entre otros.

La muerte de Steve Albini llega tan solo una semana antes del lanzamiento del primer álbum en diez años de Shellac, la banda que él lideraba. Titulado ‘To All Trains’, el álbum estaba programado para su lanzamiento el 17 de mayo, dejando a la comunidad musical con un sentimiento de pérdida y conmoción.