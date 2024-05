Regalos ideales para las fashion mom

Agencias

En la búsqueda del regalo perfecto para honrar a nuestras madres en su día especial, ¿qué mejor manera de expresar amor y gratitud que con regalos que realcen su belleza y estilo?.

Desde productos de belleza hasta accesorios de moda, aquí hay algunas ideas para inspirarte en tu búsqueda del regalo ideal para el Día de la Madre que ya está a la vuelta de la esquina.

1.- Un (gran) par de jeans

Nada mejor que una pieza que la haga brilla por su versatilidad y comodidad, con el plus de que se adapte a todos sus outfits. Te recomendamos cortes clásicos, como rectos, boot cut o wide leg para algo más favorecedor. Si tu mamá es súper extra, no temas por elegir algún par con un twist interesante; te recomendamos las marcas Citizens of Humanity, Mango, Mother o Levi’s.

2.- Unos lentes de sol

Además de ser un gran regalo, la verdad es que jamás se pueden tener demasiados pares de lentes de sol. Encuentra el estilo que más le guste (o en el que creas que se verá fabulosa), y te aseguramos que los amará. Algunas marcas que puedes revisar son: Gucci, Vogue Eyewear o Saint Laurent.

3.- Un par de sneakers “mom approved”

Para la cool mom amante del casual chic, te recomendamos regalarle un par de sneakers que no sólo estén cómodos, sino que se vean increíbles. Las siluetas clásicas o vintage serán tus aliadas siempre. Regálaselos en colores claros como el beige o blanco para potenciar su adaptabilidad, pero no te olvides de un pop de color.

4.- Un coffee table book de moda

Si tu mamá, además de ser una aficionada de la moda, también es una bookworm que devora libros con una velocidad impactante; una gran idea para celebrar su día es juntar sus pasiones: un coffee table book de moda. No solo se ven increíbles como decoración, sino que siempre es entretenido y enriquecedor leerlos.

5.- Una pieza de joyería

¿Quién puede negar una pieza de joyería, sobre todo si es un regalo? Nadie, y nuestras mamás, menos. Así que ya sea que prefieras unos aretes, anillos o collares, te aseguramos que tu regalo será un éxito. Te recomendamos que, para hacer aún más especial el día (y según el estilo de tu mamá), busques piezas que puedas personalizadas; y así ella cargará un pedazo de ti todos los días.

6.- Una bata chic para descansar

Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo, así que si pudiéramos regalarles un día totalmente libre, lo haríamos sin dudarlo. Sin embargo, otra idea también puede ser mejorar su experiencia de descanso con una bata que la haga sentir cómoda, lujosa y chic en *su* momento del día.

7.- Un vestido primaveral

Aprovecha el hecho de que el Día de las Madres siempre es uno delicioso y soleado para regalarle a la best dressed mom un vestido que no se querrá quitar. Busca que sea uno que complemente su estilo a la perfección, con telas vaporosas como el algodón o el lino. Bonus points si ese vestido es el outfit oficial para llevarla por un brunch deli.

8.- Una bolsa

Aunque es bien sabido que las bolsas de las mamás son la verdadera bolsa de Hermione, por la infinidad de cosas en su interior, no significa que no puedan tener la bolsa más chic y sofisticada ever. Ya sea que tengas un presupuesto elevado, o estés cuidando de tu cartera, podrás complacer a tu mamá fácilmente con una bolsa linda, pues no sólo es eficiente, sino que también aporta un estilazo.

9.- Un par de sandalias

En preparación al verano, y durante toda la primavera, el par de sandalias perfecto será ideal para regalar este Día de las Madres. Ya sea que ella las prefiera con tacones, plataforma o planas, escoge unas con el balance perfecto entre cómodo y chic, así no sólo no se las querrá quitar jamás, sino que las querrá usar con absolutamente todo.

10.- Una cartera de lujo

Si este año estás en la posición de poder gastar un poco más y quieres darle un detalle a tu mamá, una cartera de alguna marca o diseñador de lujo es una gran forma de sorprenderla ¿por qué? Porque se lo merece, y si queremos una excusa para consentirla, este día sin duda lo es.