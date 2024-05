Bloqueo carretero fue con tintes políticos: Vocero

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- El bloqueo carretero que más de cien personas iniciaron la noche del pasado miércoles cerrando la vialidad en ambos carriles a la altura del kilómetro 188 de la carretera Carretera Federal 101 tramo San Fernando-Victoria y que concluyó la tarde de este jueves tiene claros tintes políticos, aseveró el vocero de Seguridad de Tamaulipas Jorge Cuéllar Montoya

Entrevistado esta tarde en Palacio de Gobierno, Cuéllar Montoya destacó que esos manifestantes buscan aprovechar el actual proceso electoral para sacar “raja” política.

“Yo lo que sí les quiero decir y dejar muy claro que este nuevo bloqueo que inició anoche no tiene nada que ver con los productores, este es un bloqueo que tiene claros tintes político electorales, aprovechando esa coyuntura”, refirió.

Mencionó que los verdaderos productores de la zona norte de la entidad, quienes con justa razón, dijo, en su momento solicitaron un apoyo, se deslindaron por completo de ese movimiento, “y estos es un caso que habría que considerar entre los temas que tienen que ver con sacar ‘raja política´ de algunos partidos para aprovecharse del momento”.

Aun cuando manifestó que no podría señalar de qué partidos políticos provendría dicho movimiento que mantuvo bloqueada por ocho horas la carretera Victoria San Fernando, acusó; “yo no podría señalarlo porque se tendría que llevar a cabo una investigación, pero lo que sí les puedo decir de tendencias ideológicas que tienen que ver con la derecha”.

Cabe señalar que tras más de ocho horas de bloqueo, los productores manifestantes comenzaron a retirarse alrededor de las 18:00 horas liberando la circulación en la Carretera Federal 101 tramo San Fernando-Victoria.