Agencias

El mes de mayo llegó con emocionantes estrenos en todas las plataformas de streaming. Con el Día de las Madres a nada de celebrarse, Netflix estrena “Mother of the Bride”, una divertida comedia romántica protagonizada por Brooke Shields y Miranda Cosgrove.

Los amantes de la ciencia ficción no pueden perderse “Dark Matter”, lo nuevo de Apple TV+, mientras que para los fanáticos de “The Beatles” podrán disfrutar de una sorpresa a través de Disney+. Todo eso y más en los estrenos de esta semana.

1.- MOTHER OF THE BRIDE

Disponible en Netflix

Una joven regresa del extranjero con una inesperada noticia: va a casarse y la boda es en Tailandia en unas cuantas semanas. Con el gran día a la vuelta de la esquina, la madre descubre que el hombre que conquistó el corazón de su hija es el hijo del hombre que le rompió el suyo años atrás.

2.- FELICES LOS 6

Disponible en Max

Esta serie argentina, estelarizada por Nico Furtado y Delfi Chaves, explora de una manera divertida las complejidades de las relaciones sentimentales en todas sus variantes. Un grupo de amigos monógamos se cruza con otro que es totalmente opuesto, lo que plantea una gran interrogante sobre la forma que han concebido los vínculos hasta el momento.

3.- DARK MATTER

Disponible en Apple+

Basa en la aclamada novela de ciencia ficción de Blake Crouchm esta serie sigue a Jason Dessen, un físico, profesor y padre de familia. Una noche, mientras camina por las calles de Chicago rumbo a su casa, es secuestrado y llevado a una versión alternativa de su propia vida. La sorpresa y la incredulidad se convierten pronto en terror, pues se adentra en un laberinto de realidades que la impiden regresar a su verdadera vida con su familia.

4.- THE BEATLES: LET IT BE

Disponible en Disney+

Se trata de una versión remasterizada de la película de Michael Lindsay-Hogg sobre The Beatles, la cual se estrenó por primera vez en mayo de 1970, cuando la famosa agrupación estaba separándose. Esta producción sumerge al espectador en el estudio y la azotea londinense de Apple Corps en 1969, cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr alistaban “Let It Be”.

5.- MAXTON HALL

Disponible en Prime Video

Esta serie alemana, basada en el bestseller “Save Me” (Mona Kasten), sigue a Ruby, una chica que, de manera inesperada, se convierte en testigo de un oscuro secreto de la escuela privada Maxton Hall. Esta situación la llevará a lidiar con el arrogante heredero millonario James Beaufort, quien está decidido a silenciarla. Sin embargo, ambos serán sorprendidos por una chispa que podría acercarlos como nunca imaginaron.