Regala el mejor perfume

Agencias

El Día de las Madres ha llegado, en caso de que aún no tengas idea de qué regalarle a esa persona que te dio la vida, estos perfumes son un éxito garantizado y seguramente tanto tu mamá como tus tías, abuela e incluso tu suegra van a adorar.

Aunque pudiera parecer que el regalar perfumes el diez de mayo es una opción segura, tenemos que contemplar que elegir un aroma para alguien es un “delicate art”. Tenemos que tomar en cuenta ciertos factores importantes como sus gustos, sus hábitos y sobre todo su personalidad.

Entre las familias olfativas de los perfumes que se están lanzando este año y entre los que están ganando popularidad en #TikTokPerfumes son definitivamente los florales, amaderados y el gran interés que ahora hay por cítricos (como flor de azhar, el neroli o el limón italiano).

Sabemos que a veces incluso aunque conoces muy bien a las personas (ejemplo tu mamá), puede ser complicado elegir perfumes para otros miembros de la familia o tu suegra, de la que puedes tener mucho o poco contexto. En esas situaciones las reglas para elegir un perfume pueden cambiar.

Te recomendamos que antes de elegir uno por lo bonito que está la botella o porque has escuchado mucho su nombre últimamente o incluso si tu feed está lleno de reviews de esa fragancia, te acerques a un counter y lo huelas en persona, muchas veces el oler el perfume va a ayudarte a conectar con lo que representa y el viaje olfativo que sus notas hacen.

Olerlo en persona te hará una imagen mental de cuál es su esencia y sí le queda o no a esa persona. Para que no falles a la hora de comprar esa fragancia ideal, te compartimos tres tips a considerar antes de regalar perfumes:

1.- Fíjate en su clóset: no es una ley escrita en piedra, pero los perfumes al igual que la moda, reflejan nuestra personalidad, el estilo y piezas favoritas que se ligan a nuestro estilo de vida. Si no sabes por dónde partir, acude a las piezas con las que siempre la ves, si su estilo es bohemio busca notas más frutales o verdes, si su estilo es romántico lo suyo serán las notas florales, si su estilo es clásico puedes intentar los powdery o “second skin”, y si es deportista o muy activa, puede ser que lo ‘clean’ y fresco le llame la atención.

2.- Busca a quién va dirigido el perfume: con el paso de los años nuestros gustos personales evolucionan al igual que nuestro estilo, así las marcas también ofrecen cierta selección de aromas diseñados para diferentes edades, mientras que aromas para gen-z/millenials pueden ser marcas como Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry, Miss Dior, Gucci, Le Labo, para nuestras mamás pueden ser marcas como Bvlgari, Chanel, Dior o Loewe.

3.- La estación del año: En perfumería no hay reglas y las que hay no están grabadas a fuego, ese es el caso de la estacionalidad de las fragancias. ¿Hay un perfume para cada temporada? Es la pregunta del millón, pero no hay una sola respuesta correcta; sin embargo sí hay aromas o ingredientes que encajan más con cada estación.

RECOMENDACIONES

Allegra Spettacolore Eau de Parfum

Notas de corazón:Iris; Notas de salida: Mirra; Notas de Fondo: ámbar.

Un paseo por Madrid, Ópera

Notas de Corazón: Jazmín. Notas de Salida: Sándalo. Notas de Fondo: Vainilla.

AlUla Eau de Parfum

Notas de Salida: Pimienta negra, ciruela de Madagascar, raíz de cúrcuma. Notas de Fondo: Pachulí. Notas de Corazón: Aceite de cardamomo y vainilla.

New Look

Notas de salida: Iris; Notas de fondo: ámbar. Notas de corazón: mirra.

Aqua Allegoria Forte, Florabloom

Notas de Salida: mango, almendra y mandarina; Notas de Corazón: nardos, iris, violeta y rosa; Notas de Fondo: almizcle, coco, sándalo y musgo.

Comète

Notas de Salida: flores de cerezo y aldehídos; Notas de Corazón: iris y heliotropo; Notas de fondo: almizcle.

Moonmilk

Notas de Salida: lirio de los valles y la mandarina. Notas de corazón: cardamomo, lima y sándalo. Notas de Fondo: cuerpo de la madera y té negro.

Irresistible Very Floral

Notas de Salida: agua de coco, grosella negra y bergamota; Notas de Corazón: rosa, rosa de Grasse, ylang ylang, iris y jazmín. Notas de Fondo: ambreta, notas solares, ambretolida, sinfonida y madera de cedro.