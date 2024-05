Video: Autobús cae al río y deja al menos cuatro muertos y varios heridos

STAFF ED.-

Un autobús de pasajeros con al menos 20 personas a bordo se precipitó desde un puente al río Moika en el centro de San Petersburgo, resultando en la muerte de al menos cuatro personas y dejando a otras seis heridas.

El conductor del autobús fue arrestado y enfrenta acusaciones de infracciones de tránsito.

Si es condenado, podría enfrentar hasta siete años de prisión.

La policía y el comité de transporte de San Petersburgo atribuyen el accidente a la pérdida de control del vehículo por parte del conductor.

🤯Bus diving into the Moika in St. Petersburg. It went over the Potseluev Bridge after ramming several oncoming cars, broke the parapet and fell into the water.

St. Petersburg prosecutor's office establishes all the circumstances.

