Jaime Lozano aclaró por qué no llamó a Ochoa, Jiménez ni Chucky

El seleccionador de México, Jaime Lozano, descartó este viernes que la ausencia de Guillermo Ochoa, jugador de la Salernitana italiana, en la lista a la Copa América, signifique el fin de la era de uno de los capitanes del equipo, titular en los últimos tres mundiales.

«Memo conoce su situación y le dije que fue una decisión tomada por mí, respaldada por mi cuerpo técnico y federativos. También le hice saber que no está fuera, ni él ni nadie de los que no están hoy porque siguen siendo parte de un proceso», explicó en una rueda de prensa.

¿Por qué no Lozano no llamó a Ochoa, Lozano y Jiménez?

Lozano, que guió a México al título de la Copa Oro pasada, señaló que una de las razones por las cuales no llamó a Ochoa, Hirving Lozano, extremo del PSV neerlandés, y Raúl Jiménez, del Fulham inglés, parte importante del proceso mundialista pasado, fue para darle oportunidad a jóvenes promesas. «Queremos ver a jugadores que han levantado la mano y que nos darán un universo mayor.

Hay jugadores de la sub-23 que nos hubiera encantado tener, pero era importante tener una columna vertebral que nos respalde en la Copa América», añadió.

En total, el Jimmy eligió a 31 futbolistas, los cuales lucharán para ganar un lugar en el torneo de la Conmebol en los partidos amistosos con las selecciones de Bolivia, el 31 de mayo, Uruguay, el 5 de junio, y Brasil, tres días después, antes del debut en la Copa América con Jamaica, el día 22.

«Conforme he pasado tiempo en la selección nacional te das cuenta, me he dado cuenta que hay que pensar más a un mediano y largo plazo, más que buscar resultados inmediatos y eso nos hará conseguir mejores resultados», añadió el técnico que ayudó a México a ganar la medalla de bronceo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.