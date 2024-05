Piden a la ciudadanía no acercarse a la sierra

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Coordinación Estatal de Protección Civil rechazó la apertura de centros de acopio para recabar insumos para los combatientes del incendio que está activo en el Cañón del Novillo.

Piden no acercarse al lugar del incendio

Entrevistado esta mañana, el coordinador estatal de Protección Civil Luis Gerardo González de la Fuente destacó que lo que sí solicitan es que no acuda la ciudadanía como turistas a ver el incendio.

“Qué solicitamos, que no acudan turistas a ver el incendio, que eviten ir”, enfatizó.

Dijo que el combate al fuego es difícil y el fuego es cambiante; “es muy peligroso estar trabajando en la sierra, se nos puede presentar algún viento, rodearnos y atraparnos en el fuego”.

Brigadistas cuentan con lo necesario

Al señalar que por parte de Protección Civil de Gobierno del Estado se encuentran combatiendo el incendio que 25 elementos que se suman al personal de Conafor y brigadistas comunitarios, González de la Fuente destacó que todos cuentan con las herramientas, insumos, alimentos y agua necesarios para desarrollar su labor.

“Qué solicitamos, que no acudan a ver el incendio, nosotros no hemos aperturado ningún centro de acopio, la Coordinación Estatal de Protección Civil no ha aperturado ningún centro de acopio, el personal trae sus insumos, tienen su hidratación en el lugar donde están trabajando”, recalcó.

El Coordinador Estatal de Protección Civil reveló que ya se ha hecho la petición de una aeronave a Protección Civil Nacional por medio de un oficio y esperan respuesta para ver que tipo de aeronave les van a mandar.

“Se establece el grupo técnico operativo que son diferentes dependencias, de ahí se hace la solicitud mediante un oficio que ya se mandó a Conafor y Conafor lo sube a Protección Civil Nacional a un grupo, el oficio se entregó y estamos esperando la respuesta de qué tipo de aeronave nos van a mandar”.

No se ha contabilizado el área afectada

Por último, al señalar que todavía no se tiene contabilizada una superficie afectada, ya que, dijo, es muy irregular el incendio mencionó que están enfocados en hacer brechas cortafuego para que se detenga ahí el incendio.

“Tenemos otro activo en el ejido Ávila y Urbina en Jaumave allá andan 85 elementos de diferentes corporaciones y otro más en la Sierra de Tula y Ocampo, entre las dos sierras donde también están trabajando 75 elementos”, dijo para concluir.