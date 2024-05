Fan de Taylor Swift deja a su bebé en el suelo durante concierto

Fans de Taylor Swift se mostraron indignados luego de que una mujer llevara a su bebé recién nacido a un concierto de la cantante en París, en el que además dejó al menor en el suelo.

Lleva a bebe a concierto de Taylor Swift

El incidente ocurrió durante la etapa europea de la gira, en una sección donde los fans están muy cerca uno del otro, sin embargo, las fotografías publicadas en redes sociales mostraban al bebé en el suelo junto a una bolsa de mercancía.

get ur baby off the floor and GO HOME pic.twitter.com/U8xrIbHCcS — GINA 🌙✨ (@whatamind13) May 10, 2024



«Sin querer ser crítico, pero realmente llamaría a seguridad si viera a un bebé en el área general porque NO es seguro», escribió un seguidor en la red social X.

Mientras que algunos se mostraron preocupación por la seguridad del bebé, otros cuestionaron la decisión de llevar a un recién nacido a un evento tan concurrido y sobre todo, ruidoso.

Critican a la mujer en redes

Las fotografías provocaron una ola de indignación entre los usuarios y seguidores de la cantante, quienes destacaron la importancia de que los bebés que asisten a un espectáculo usen orejeras protectoras.

«Entiendo que es difícil encontrar niñeras, así que, si realmente necesitas traerlas, no deberías estar en el foso. Deberías tener un portabebés para ellas y el bebé necesita protección para los oídos».

☀️ También puede interesarte: Ejemplos de maternidad ‘tardía’

Por su parte, un fan argumentó que la experiencia podría ser abrumadora para un bebé debido al movimiento y luces intermitentes que Taylor Swift presenta como parte de su show.

«No sé qué tan cerca estaban del escenario, pero si estuviera al lado de ellos no podría moverme como lo haría normalmente porque no quisiera pisar accidentalmente el escenario». «Bebé. Esto no solo es inseguro para el niño, sino que también restringe a las personas que lo rodean, en mi opinión».

La gira en Europa

La gira europea de Taylor Swift comenzó el pasado jueves en París, la primera parada de The Eras Tour culminará en Londres el 20 de agosto.