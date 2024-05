Denuncia reportero de El Diario ante la FGJE amenaza de escoltas

Staff ED

Cd. Victoria, Tam.- Después de ser amenazado con recibir “un pelotazo”, y agredido de manera verbal y psicológica el pasado diez de mayo por dos sujetos presuntamente armados y una mujer que participó en un choque, el reportero de esta casa editora Isidro Zúñiga presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) una denuncia por el delito de amenazas en contra de quien resulte responsable.

“Hoy acudí a poner una denuncia en contra de las tres personas que el día diez de mayo a las 18:20 horas, aproximadamente, cubrí un accidente donde participaba una camioneta Nissan y una camioneta Tahoe, al parecer, creo es del Complejo”, refirió.

Amenazan a reportero

Isidro Zúñiga dijo que al llegar al sitio del accidente, al desarrollar su labor periodística empezó a tomar fotos, y entonces fue amedrentado por los hoy denunciados quienes trataron de impedir su trabajo.

“Participaba una mujer en el accidente, cuando iba a tomar unas fotos del accidente se molestó y luego llegaron dos personas más tratando de impedir el trabajo de uno”, refirió.

Dijo que aun cuando estaba acatando el protocolo de no tomar fotografías a las personas, simplemente a los vehículos, la mujer se molestó “y luego llegaron dos personas más tratando de impedir el trabajo de uno”.

“No me dejaron explicarles eso, se pusieron muy agresivas, me manotearon el celular en varias ocasiones, incluso en el video que alcancé a tomar se ve donde me tumbaron el celular “, añadió.

Señaló que tras levantar el celular volvió a grabar y la mujer se le acercó varias veces.

“La mujer se acercó varias veces y me dijo que me iba a arrepentir y la otra persona, escolta de camisa roja me dijo que qué tal si era mañoso y me podía dar un pelotazo ahí”, dijo.

Denuncia las amenazas

Relató que cuando él se fue a su carro, el presunto escolta siguió siendo amenazado.

“Todavía cuando me subí a mi carro fue atrás de mí y la mujer me tomó fotografías y me dijo que me iba a arrepentir, igual la persona masculina me dijo que luego iban a pasar por mí”.

Para concluir , Isidro Zúñiga señaló que todavía en la noche un vecino le dijo que había pasado una camioneta blanca Chevrolet, sin mencionar las placas , y que habían tomado fotos del carro y de las casa del reportero de El Diario.

Por eso, al temer por su integridad física, optó por presentar la denuncia en contra de dichas personas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Por eso fue que me decidí a poner la denuncia, en contra de quien resulte responsable por si me llegara pasar algo por mi trabajo, en general a mi familia, uno sabe que corre uno riesgos pero si son autoridades imagínate qué esperemos de las autoridades que nos amenazan de esta manera”, puntualizó.