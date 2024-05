Steve Buscemi es golpeado en la cara mientras caminaba por Nueva York

STAFF ED.-

El reconocido actor estadounidense Steve Buscemi fue agredido en el rostro mientras caminaba por las calles de Nueva York, lo que generó preocupación y conmoción en la ciudad.

El Departamento de Policía de Nueva York está investigando el incidente, que se suma a una serie de ataques aleatorios que han ocurrido en la ciudad en los últimos tiempos, incluyendo casos de mujeres golpeadas sin motivo aparente.

#SteveBuscemi just got socked in the face walking in NYC for "no reason." Looks like a hate crime to me. What would happen if Steve randomly punched this guy in the face? Not only would he have gotten his ass kicked, but he would be labeled a racist by the mainstream media.… pic.twitter.com/asKVz8fyu1

— Kage Strange (@strange_kage) May 13, 2024