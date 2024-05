UEFA designa a Slavko Vincic como árbitro para la Final de Champions

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final de la Champions League 2023-2024 que se disputará el próximo 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres) y que enfrentará al Borussia Dortmund alemán y al Real Madrid, según informó la UEFA este lunes.

Colegiado internacional desde 2010, Vincic, de 44 años, dirigirá su segunda final de competición continental de clubes tras la de la Europa League de 2021 entre el Eintracht Frankfurt alemán y el Glasgow Rangers escocés.

El esloveno ha pitado siete encuentros de la presente edición de la Champions, entre ellos, el partido de vuelta de cuartos de final entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, que terminó con un 4-2 a favor de los alemanes. Esa fue la primera y única vez que ha arbitrado al conjunto de Terzic, mientras que nunca ha dirigido un duelo del Real Madrid.

A nivel de selecciones, fue uno de los silbantes que participaron en el Mundial de Qatar de 2022, impartiendo justicia en los encuentros Arabia Saudita-Argentina (2-1) e Inglaterra-Gales (3-0), ambos correspondientes a la fase de grupos de la justa.

