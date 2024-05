Agencias

Dicen los que saben que el amor es eterno, mientras dura. A partir de esa reflexión y de todo lo que ha visto tanto en su vida como en la de los demás, el escritor de cine Enrique Vázquez, junto a Soledad Violeta y María Torres escribieron “Firma aquí”.

Este es el debut como director de Vázquez, en el que a partir de los actores Regina Blandón y Leonardo Ortizgris, se cuenta la historia de una sociedad en la que las parejas firman contratos de cuatro años de amor para después optar por la soltería o signar nuevos contratos amorosos.

“De entrada me llamó mucho el que se trata de una comedia romántica de ciencia ficción latinoamericana, que no es algo que veas todos los días. Que hayan apostado Eamon (O’Farrill) y Mónica (Lozano), nuestros productores, a producir algo así, tan bien escrito, me gustó”, expuso Blandón.

“Cuando lo leímos la primera vez teníamos obviamente muchas preguntas porque al ser un futuro cercano, una realidad distópica, me pareció muy rico, agradecí mucho tener tantas preguntas sobre un personaje y creo que también es muy refrescante para el público mexicano poder ver una historia de amor con un giro así”, añadió.

A lo expresado por Blandón se sumó Leo Ortizgris, pues cuando leyó el guión de este filme que se estrenó el jueves de la semana pasada, llenó su cabeza de infinidad de preguntas que le llevaron a reflexionar acerca de lo que se supone que debe ser el amor y de si efectivamente hay reglas a seguir en un sentimiento tan subjetivo como éste.

La trama de “Firma aquí” se centra en Fran (Blandón), una chica que tras concluir su contrato de relación de cuatro años, decide ponerse en pausa para después volver a llenar un formulario virtual en el que miente sobre sus gustos y lo que busca de su futura pareja. El algoritmo le da varias opciones que le llevan a Roque (Ortizgris).

Él es un tipo simpático que dista mucho de lo que Fran inicialmente quiere. Fran le da la oportunidad y tras unas salidas, firma el contrato y se van a vivir juntos durante los reglamentarios cuatro años, hasta que pasa lo inesperado: se enamoran entre ellos de manera genuina, pero deben terminar por el contrato firmado, provocando el caos en sus vidas.

Uno de los detalles divertidos de “Firma aquí” se centra en dos puntos: en que al ser un mundo distópico los perritos pug están extintos y tienen su museo, así como en el hecho de que las parejas tienen un dispositivo inteligente llamado Saskia (una tipo Alexa) que les pone canciones para generar ambientes románticos, que les dicta lo que deben hacer y que les da indicaciones de cómo es que deben tener sexo para que ambos lleguen al clímax.