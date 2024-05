¡No habrá carnita asada! Hombre provoca incendio al intentar prender carbón

STAFF ED.-

Durante el fin de semana, un video se hizo viral en las redes sociales, especialmente en X, mostrando cómo un hombre intentaba prender carbón para una carnita asada, pero el intento resultó en un incendio descontrolado.

Prender carbón durante el fin de semana es una tradición en México, donde las familias y amigos se reúnen para disfrutar de carne asada u otros platillos.

Sin embargo, este video destaca los peligros asociados con esta práctica cuando no se maneja adecuadamente.

If someone doesn't stop this man he's going to burn the neighborhood down pic.twitter.com/E42EFWO7CA

— Strange World (@sstrange_world) May 11, 2024