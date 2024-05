La NASA capta intensa erupción solar desde el espacio

En medio de las tormentas geomagnéticas que la Tierra ha experimentado desde la semana pasada, y que han provocado hermosas auroras boreales alrededor del planeta, los expertos han alertado que este fenómeno continuará al menos en los próximos días.

Y es que la NASA captó el momento en el que el sol lanza una intensa llamarada que alcanzó su punto máximo a las 12:51 pm, de acuerdo con el Observatorio de Dinámica Solar, que observa el Sol constantemente.

La llamarada surgió de una mancha solar que ha estado golpeando el planeta durante los últimos días y que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), tiene el tamaño de la mancha que provocó la peor tormenta solar de la historia en 1859.

Esta bengala está clasificada de tipo X8.7. La clase X denota las llamaradas más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza.

La mancha solar que está causando el caos en el espacio es AR 3664, creció hasta alcanzar el tamaño de la que provocó el evento Carrington de 1859, que incendió estaciones de telégrafo y cortó las comunicaciones en todo el mundo.

Las erupciones solares son poderosas explosiones de energía. Las llamaradas y erupciones solares pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, las señales de navegación y representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024