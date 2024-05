Piloto imita maniobra de Top Gun y muere en accidente

STAFF ED.-

El piloto Muhammad Asim Jawad intentó realizar una maniobra inspirada en la película Top Gun con su aeronave Yakovlev Yak-130, pero desafortunadamente, el intento no tuvo éxito y terminó en tragedia.

Durante el intento de ejecutar un truco al estilo de Top Gun, el fuselaje de la aeronave rozó la pista después de un triple giro de barril a baja altitud, lo que desencadenó un incendio a bordo.

Tanto el piloto como su copiloto fueron expulsados de la aeronave y rescatados del río Karnaphuli, pero desafortunadamente, el piloto falleció más tarde en el hospital.

Earlier today, a @BD_Air_Force YAK-130 aircraft crashed approximately 2 miles east of the airfield, into the Karnaphuli River, opposite the Patenga Container Terminal. Although the pilots managed to eject from the aircraft, Squadron Leader Asim Jawad was pronounced dead at the… pic.twitter.com/LPk47g2jG1

— Sami (@ZulkarnainSaer) May 9, 2024