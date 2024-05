Candidata de ‘Las Pérdidas’ por PT denuncia amenaza en Guanajuato

Paolita Suárez, candidata Guanajuato por PT e integrante del grupo de influencers «Las Pérdidas» denunció en la Fiscalía General de Guanajuato, haber recibido amenazas.

La candidata transgénero informó en un video acompañada con liderazgo del Partido de Trabajo en Guanajuato, que recibió amenazas tanto para ella como hacia su familia, situación que la tiene «nerviosa y preocupada».

El día de hoy acudí a poner una denuncia respecto a que he recibido amenazas hacia mi persona y familiares que es un tema que me preocupa, porque no es a mi, sino que ya están metiendo a terceras personas que viene siendo mi familia», expresó.