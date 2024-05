Padres arrestados por muerte de su hija de 12 años por hambre y tortura

STAFF ED.-

Una niña de 12 años, Malinda Hoagland, falleció a principios de mayo en Estados Unidos, conmocionando a la comunidad.

Sus padres, Rendel Hoagland y Cindy Warren, enfrentan ahora graves cargos criminales, incluyendo tortura, abuso y privación de alimentos, tras el trágico suceso.

Malinda Hoagland fue hallada inconsciente en su hogar, pesando apenas 22 kilogramos y mostrando signos de maltrato extremo, incluyendo moretones en todo su cuerpo y múltiples huesos rotos.

Las autoridades revelaron que la niña había sido encadenada durante meses mientras vivía en la casa de sus padres en West Clan Township, cerca de Filadelfia.

12-year-old Malinda Hoagland weighed only 50 pounds and had at least half a dozen broken bones and other bruises, and failing organs when doctors examined her broken, unresponsive body after her father brought her to the hospital. She passed away 3 hours later.

