Rescatan a hombre secuestrado por su vecino hace 27 años

STAFF ED.-

El 12 de mayo de 2024, autoridades argelinas llevaron a cabo un dramático rescate en el que liberaron a Omar Bin Omran, un hombre que desapareció hace 27 años durante la guerra civil argelina.

El hecho ha generado una gran conmoción en el país.

Omar Bin Omran, quien desapareció a la edad de 17 años mientras se dirigía a la escuela, fue encontrado dentro de un agujero en la vivienda de su captor en la ciudad de Djelfa.

El rescate, registrado en video y ampliamente compartido en medios locales y redes sociales, ha revelado los detalles escalofriantes de su secuestro.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.

Insane.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2024