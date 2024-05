Portal entre NY y Dublín cerrado comportamiento inapropiado

STAFF ED.-

El 8 de mayo marcó el debut del Portal, una innovadora instalación que conecta visualmente las ciudades de Nueva York y Dublín.

Concebido como una expresión del poder del arte para superar las barreras físicas, el Portal ofrece una transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo la interacción en tiempo real entre residentes y visitantes de ambas ciudades.

A pesar de su noble propósito, el Portal no estuvo exento de controversias desde el principio.

La seguridad en ambos extremos se vio desafiada cuando se viralizó un video del ataque a las Torres Gemelas mostrado desde Dublín, seguido por un incidente en el que una modelo exhibió su cuerpo frente a la cámara en un acto de provocación.

Estos eventos generaron preocupaciones sobre el contenido inapropiado y la necesidad de medidas de seguridad más estrictas por lo que el portal fue cerrado.

the portal in new york and dublin has been shut down because some girl FLASHED the people on the other side pic.twitter.com/5fydTWFOxa

— juju 💰 (@ayeejuju) May 14, 2024