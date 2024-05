Agencias

¿Te vas a casar, y todavía no escoges tu vestido? No te preocupes, pues sabemos que elegir tu dream wedding dress, a pesar de ser emocionante, también es de las tareas más difíciles al momento de planear tu boda.

Afortunadamente, tenemos Bridal Fashion Week, que acaba de celebrar las colecciones para Primavera-Verano 2025, y encontramos las mejores tendencias para novias que te podrán ayudar en tu decisión.

Y es que, seamos sinceras, a pesar de la enorme cantidad de vestidos de compraremos a lo largo de nuestras vidas, el vestido con el que le diremos que sí a la persona con la que queremos pasar el resto de nuestras vidas es el más importante.

Desde la silueta, el corte, el estilo y el color, hay un sinfín de factores que toda novia tiene que tomar en cuenta en la búsqueda por el vestido de novia perfecta (no por nada hay quienes se terminan probando decenas de vestidos para al fin encontrar the one).

Así como para las semanas de la moda convencionales, cuando se trata de Bridal Fashion Week, cada capital tiene un estilo característico. Por ejemplo, Nueva York es la cuna de diseñadores y casas nuevas con diseños frescos y versátiles.

Aunque también es encabezada por las marcas más importantes en Norte América. Por su parte, Barcelona, una de las ciudades más importantes para el diseño de vestidos de novia, muestra diseños globalizados en los que podemos encontrar distintas versiones de lo que significa el vestido de novia.

Si aún tienes dudas sobre tu vestido, o si todavía no has empezado a buscar, echarle un ojo a las propuestas que nos presenta Bridal Fashion Week puede servirte de ayuda para empezar a vislumbrar qué es lo que quieres y qué no. Así que, aquí te dejamos nuestras tendencias para novias favoritas.

1.- Moños

La tendencia coquette y los moños se abrieron paso por todos lados, incluyendo el mundo de las bodas. Agregar un moño a tu vestido, no sólo será un forma de hacerlo más femenino, sino que también, le puede agregar drama a un diseño simple. Puede ser tan grande como quieras; ya sea como un pequeño detalle en la cintura o costados, o como personaje principal en la espalda.

2.- Detalles coloridos

Aunque sabemos que la tradición dice que la novia debe llevar un vestido blanco, lo cierto es que las reglas están para romperse, y en tu boda mandas tú, así que si sientes que un total look blanco no te representa, no dudes en agregar color para hacerlo más tú. Puedes agregar estos detalles coloridos en las costuras, bordados, listones, o incluso en el color de la tela completa.

3-. Drop waists

La boda de la it girl y host del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, no sólo nos dejó claro que los cortes con cinturas bajas se ven híper chic, sino que están aquí para quedarse. Las siluetas de este tipo dan un vibra lujosa y limpia que contrasta con las faldas dramáticas en la parte superior. Además de que son muy favorecedoras, también te darán un look contemporáneo.

4.- Tul dramático

Si eres una novia que le encanta el drama y sabe que quiere el vestido más grande de la historia para su boda, están de suerte, pues los vestidos con uso de tul de manera dramática, cada vez ocupa más espacio en las colecciones de diseñadores de vestidos de novia. Así que, para una gran entrada al altar o a la fiesta, una explosión de tul será ideal.

5-. Transparencias y encaje

Si bien el encaje es un material clásico cuando hablamos de vestidos de novia, puedes darle un giro inesperado al usarlo para transparencias y darle un giro más sensual y risqué de lo esperado. Puedes escoger un vestido hecho totalmente de encaje, o también usarlo en pequeñas partes para dejar expuesto tanto quieras. De igual forma, si te gustan las transparencias, pero no eres tan fan del encaje, puedes usar otro tipo de telas y bordados.

6.- Flores

Sinceramente, no hay nada nuevo en el hecho de incorporar flores a tu vestido de novia, sin embargo, es un clásico que está volviendo a ganar popularidad por la tendencia rossette que arrasó con todo estas últimas temporadas. Para una boda primaveral, las flores son un gran elemento, sin embargo, para alejarnos del cliché, esta Bridal Fashion Week propuso incorporarlas nuevas formas: con pétalos en el velo, un patrón total de flores, o incluso, rosas como resultado del drapeado del propio vestido.