Tormentas solares podrían desatar ola de huracanes

Agencias.- El planeta se vio afectado hace unos días por una serie de tormentas geomagnéticas que les regalaron a millones de personas la oportunidad de observar increíbles auroras boreales en lugares donde normalmente no logran percibirse.

Esto también provocó problemas en los sistemas de telecomunicaciones como satélites, GPS y conexiones a internet podría estar afectando al planeta más de lo que se cree, incluso en el clima.

Un nuevo estudio realizado por la Universidad Estatal de Florida, sugiere que la tormenta solar podría desencadenar una ola de huracanes.

Los investigadores utilizaron un modelo para analizar la actividad de los ciclones tropicales durante los últimos 5 mil 500 años y encontraron 11 períodos de tiempo en los que hubo un 40 por ciento más de tormentas de lo norma.

La intensa actividad solar calienta los océanos, proporcionando las condiciones necesarias para la formación de tormentas tropicales.

The Sun emitted a strong solar flare on May 15, 2024, peaking at 4:37 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X3.4. https://t.co/ZzCFAbo0ae pic.twitter.com/7XLX5MNONb

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 15, 2024