Entre lágrimas, Paola Rojas recuerda y se despide de su amiga Verónica Toussaint

Verónica Toussaint falleció este jueves 16 de mayo tras una incansable lucha contra el cáncer de mama que le fue detectado en 2021, desde ese momento, el medio artístico se ha pronunciado sobre la partida de la querida actriz y conductora.

Una de las personas más cercanas a la conductora de ¡Qué Chulada!, fue Paola Rojas, quien en el homenaje de esta mañana en Sale El Sol, la recordó con amor y entre lágrimas, se despidió de Verónica Toussaint.

El anuncio de la muerte de Verónica Toussaint sorprendió no sólo a sus fans, sino también a sus seres queridos, quienes tienen un excelente concepto de la divertida y querida conductora.

Una de ella fue Paola Rojas, quien habló en Sale el Sol sobre su amistad con Verónica, notablemente afectada, habló sobre los últimos momentos con su amiga:

Asimismo, Paola se mostró agradecida con Verónica, pues reveló que fue su más grande apoyo en sus peores momentos:

Siempre voy a agradecer que a pesar de haber estado ella enferma, me protegiera, me cuidara, me cobijara cuando peor estuve, yo con Verónica me vinculé desde el alma en la etapa m´s triste de mi vida, cuando estaba completamente rota. Vero fue quien lloró conmigo, Vero fue quien me limpió los mocos, siempre se reía de eso»