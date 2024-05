Tormenta ‘apocalíptica’ en Houston deja cuatro muertos

STAFF ED.-

Una «excepcional tormenta» golpeó Houston, Texas, el jueves, causando la muerte de cuatro personas, la caída de decenas de árboles, cortes masivos de energía y daños materiales significativos, según informó el alcalde John Whitmire.

El alcalde detalló que las muertes posiblemente ocurrieron debido a la caída de árboles o personas atrapadas en sus autos.

La recuperación de energía podría tardar hasta el próximo viernes.

Las clases en Houston fueron suspendidas debido a la emergencia, y las imágenes de la tormenta muestran vientos feroces que destruyeron ventanales y derribaron árboles.

— UHN PLUS (@UHN_Plus) May 17, 2024

This was the window-busting, tree-toppling storm that blasted Houston.

📍 Mamajuana Cafe, downtown

🎥 Claudia Prats Sanchez pic.twitter.com/d3FytWIewH

— Adam Krueger 💯 (@AdamKrueger) May 17, 2024