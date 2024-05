Xóchitl Gálvez dice que la comunidad LGBT será parte de su gabinete

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, afirmó durante un evento con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), será parte de su gabinete en caso de llegar a Palacio Nacional.

“En mi gobierno haremos todo lo necesario para terminar con la discriminación hacia las poblaciones LGBT, discriminación que todavía subsiste en el ámbito laboral, educativo, político, económico y también decirles que ustedes van a ser parte de mi gobierno o en puestos de primer nivel.

“Ustedes serán parte del gobierno, pero también serán parte de darle seguimiento a lo que me dijiste, aquí no hay cheques en blanco y yo no quiero que me den cheques en blanco”, indicó Gálvez Ruiz en medio de aplausos.

Expuso que este grupo social no es homogéneo, ni monolítico, e indicó que la coalición que la respalda está consciente de defender los derechos de las minorías, y dijo que el PAN siendo un partido conservador tiene activistas de este sector, como Mike Peñaflor, exsecretario de Acción Juvenil.