Checo Pérez: “Mala clasificación nos deja fuera de posición”

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), terminó undécimo en la clasificación en el Gran Premio de Emilia Romagna y explicó que la sesión fue “mala” al no acceder a la tercera y definitiva ronda, lo que les deja “fuera de posición” para la carrera de este domingo.

Checo Pérez insistió en que el ritmo de la carrera durante todo el fin de semana había sido bueno, pero lamentó que este domingo será “muy difícil” poder mejorar su décimo primera posición por la dificultad de adelantar en el trazado de Imola (Italia), tradicionalmente uno de los más complicados.

“Hay mucho por mejorar”, subrayó Pérez, que lamento haber perdido mucho tiempo en la última vuelta al irse recto en una de las últimas curvas, lo que provocó que el piloto mexicano terminara quedándose a más de una décima de llegar a la Q3.

The qualifying was more complicated than we expected. This is a track where is really hard to overtake, however we will do our best to fight back and minimize the damage.

Se nos complicó de más la calificación. Es una pista en la que va a ser muy difícil rebasar, pero mañana… pic.twitter.com/ciMjQQUcYY

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 18, 2024