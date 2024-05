Dan regalos a perritos rescatados de las inundaciones en Brasil

Brasil se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, pues las fuertes inundaciones que han afectado a la ciudad de Río Grande do Sul han dejado un total de 155 muertos y 98 desaparecidos, así como a múltiples damnificados.

Entre las victimas también se encuentran varios animales de compañía que han sido rescatados de las calles para llevarlos a albergues, donde pueden protegerse de esta catástrofe natural.

En redes sociales se hicieron virales diversos videos en los que se documenta el rescate de estos animales y uno de los más recientes ha capturado la atención y los corazones de los internautas.

En estas imágenes se muestra un escenario de lo más conmovedor: un grupo de perros callejeros rescatados, divirtiéndose con juguetes de peluche en un refugio, donde incluso cuentan con un espacio cómodo y seguro para dormir.

#Dogs rescued from the floods in Rio #Grande do Sul received comfort toys.. Just look at their happiness.. josianezimmer pic.twitter.com/ZJG20GdAuW

— FunFactsFrenzy (@FunFactsFrenzy) May 15, 2024