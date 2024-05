Descarta PC brigadistas voluntarios

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La posibilidad de incorporar voluntarios al combate de los cuatro incendios que se encuentran activos y en vías de control y liquidación, lo descartó el Coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado Luis Gerardo González de la Fuente.

De los cuatro incendios activos, el que se encuentra en proceso de control y liquidación, en el ejido Asunción, en el cañón del novillo es una conflagración fuerte, en un área peligrosa, de difícil acceso, en el que se requiere de personal capacitado y entrenado para el combate del fuego.

Uno de los cuatro incendios activos se encuentra en el cañón del novillo, otro en la sierra entre los municipios de Tula y Ocampo, un tercero cerca de la Capital del Estado pegado al ejido Boca de Juan Capitán un cuarto en vigilancia, que apenas ha siniestrado poco más de cinco hectáreas.

De hecho, estableció que, en el incendio más grande ubicado en el cañón del novillo, entre lugares conocidos como Asunción (o la chona) y Vicente Guerrero se han siniestrado poco más de dos mil 700 hectáreas, aunque en el desarrollo de los trabajos cuatro elementos de Protección Civil han registrado síntomas de golpe de calor.

“Los cuatro fueron atendidos en el lugar, el ejido Asunción, valorados por paramédicos y enfermeros y no hubo necesidad de trasladarlos para que recibiera atención médica en clínicas u hospitales”, explicó González de la Fuente.

De los cuatro incendios activos, indicó el Coordinador de Protección Civil que la prioridad es atender el que se registra en el cañón del novillo, donde trabajan alrededor de 330 elementos, con un control del 30 por ciento y un 20 de liquidación, al que se sumó el helicóptero con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.

Admitió que algunas personas se han ofrecido como voluntarios para participar en las labores de combate y control de los incendios registrados en la sierra.

Sin embargo, insistió que para el combate a este tipo de conflagraciones se necesita personal entrenado y capacitado y no quienes no están acostumbrados al humo y calor, “si no están entrenados, para qué arriesgar”, concluyó.