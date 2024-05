Encuentran helicóptero del presidente de Irán; ‘no hay señales de vida’

Los equipos de rescate no detectaron «ninguna señal» de vida en el helicóptero que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo el lunes la televisión estatal.

«En este momento, no hay ninguna señal que muestre que los pasajeros del helicóptero están vivos», afirmó el medio luego de encontrar el aparato que se estrelló contra el flanco de una montaña.

BREAKING: ‘NO SIGN’ OF LIFE IN PRESIDENT’S HELICOPTER’ ACCORDING TO IRANIAN TV pic.twitter.com/c32UlKwrYW

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024