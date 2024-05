Localizan el helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán

El Ejército iraní afirmó este domingo que localizaron la posición “exacta” del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, gracias a una señal del aparato y a otra de un dispositivo celular de uno de los tripulantes.

“Se identificó el lugar exacto del accidente del helicóptero”, indicó el comandante del ejército de Azerbaiyán Oriental, el general Asghar Abbasqolizadeh, según la agencia oficial IRNA.

“Hace unos minutos se recibió una señal del helicóptero y del teléfono móvil de uno de los tripulantes en el lugar del accidente”, dijo la fuente.

“Ahora nos vamos con todas las fuerzas militares a la zona y esperamos dar buenas noticias”, añadió Abbasqolizadeh.

Search and rescue operations are in full swing near Varzaqan region, East Azarbaijan Province, where the helicopter of Iranian President Ebrahim Raisi and his entourage crashed earlier on Sunday.

The operations have continued into the night.

However, they are being hampered… pic.twitter.com/tKP6w94q8B

