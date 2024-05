Aficionada recibe tremendo pelotazo en un partido de béisbol

STAFF ED.-

Las pelotas de béisbol lanzadas por profesionales pueden alcanzar velocidades de hasta 177 km/h, lo que las convierte en proyectiles peligrosos.

A pesar de las medidas de seguridad, los aficionados corren el riesgo de ser golpeados por estas bolas.

Liz McGuire, aficionada de los Blue Jays de Toronto, fue golpeada en la cara por una bola de foul durante un partido contra los Rays de Tampa Bay.

La bola viajaba a más de 170 km/h y le provocó un gran moretón en el ojo y la frente.

Hey @BlueJays I got my face mashed in by a 110mph foul off Bo Bichette’s bat. I didn’t even get the ball. I even stayed till the end of the game. Any way you can hook a girl up? #tothecore #bluejays pic.twitter.com/uXJqXenVLm

— Liz McGuire (@lizzzzzzzzzzy) May 19, 2024