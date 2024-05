Cumple La Pesca 72 horas sin electricidad

José del Carmen Perales Rodríguez

Habitantes y visitantes del poblado La Pesca en el municipio de Soto la Marina, cumplieron este martes 72 sin suministro de energía eléctrica, lo que a su vez ha comenzado a generar pérdidas en aquellos establecimientos que no cuentan con generadores de energía.

A través de redes sociales la población y algunos de los turistas, dieron a conocer la situación que están viviendo desde el pasado domingo, mencionando que no hay un estimado de tiempo para que se normalice el suministro del fluido.

Lamentaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha podido darles una situación definitiva a los constantes apagones que se registran cuando menos dos veces al mes, a pesar que se trata de un pueblo pequeño.

Otro reclamo que realizan es que fue hasta la noche del lunes cuando acudió el personal de la CFE, para comenzar a detectar y reparar los desperfectos pese a las condiciones climáticas que se registran en esa región como en todo el estado.

“El mismo domingo se hizo el reporte, ellos dicen que son cuatro horas para atenderlo pero apenas hasta el lunes en la noche llegaron las cuadrillas, o sea que pasaron más de 24 horas y a esta hora (18:00 pm) del martes todavía no se ha restablecido la energía”, comentaron.

En lo que se refiere a los propietarios de establecimientos comerciales y quienes se dedican a comercializa productos de la pesca, comentaron que les han generado pérdidas importantes porque no solo hay riesgo de las mercancías entren en descomposición, sino que gastan más en hielo para conservarlas.

“A eso se agrega que algunos aparatos de refrigeración, climatización, así como pantallas de televisión y otros sufren desperfectos o quedan inservibles, sin que nadie se haga responsable. Esperamos que ya sea una solución definitiva, nos dicen que son cortos en las redes subterráneas, pero la verdad solo la CFE la sabe”, puntualizaron.