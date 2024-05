Iain Armitage, el talentoso actor protagonista de El joven Sheldon, ha compartido un conmovedor post en Instagram para marcar el final de la serie que lo lanzó a la fama.

Armitage, quien ha interpretado al joven Sheldon Cooper en el exitoso spin-off de The Big Bang Theory durante siete temporadas, reflexionó sobre su experiencia y expresó su gratitud a los seguidores y al equipo de la serie.

«Siempre me he preguntado cómo se sentiría este día, ¡y ahora está aquí!», escribió Armitage en su publicación de Instagram. «Gracias por este maravilloso viaje. Echaré mucho de menos a todo el mundo, y quiero que sepáis que ha sido un honor interpretar este papel y una alegría trabajar con gente a la que quiero tanto. Estoy impaciente por ver qué será lo próximo, y espero que me acompañéis en el siguiente capítulo, sea cual sea. Espero de verdad que disfrutéis del final. Se ha hecho con mucho amor».