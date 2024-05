Un pasajero muerto y 30 heridos en un avión por fuertes turbulencias

STAFF ED.-

Un avión de Singapore Airlines que volaba de Londres a Singapur fue sacudido por fuertes turbulencias, resultando en la muerte de una persona y 30 heridos.

El Boeing 777-300 ER partió del aeropuerto de Heathrow con 211 pasajeros y 18 tripulantes la noche del lunes.

Durante el vuelo, el avión sufrió turbulencias severas que provocaron el incidente.

El piloto solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, donde aterrizó a las 15:45 hora local (8:45 GMT).

Singapore Airlines expresó sus condolencias a la familia del fallecido y confirmó que 30 personas resultaron heridas, con 18 ingresadas en hospitales de Bangkok y otros 12 trasladados a diferentes hospitales.

La aerolínea está brindando asistencia médica y enviando un equipo a Bangkok para apoyo adicional.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.

We can confirm that there are injuries and one fatality on…

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024