Scarlett Johansson denuncia a OpenAI por usar su voz sin permiso

Scarlett Johansson expresó su sorpresa y enojo por la similitud entre la voz de la asistente personal Sky, propiedad de OpenAI, y la suya propia.

La empresa accedió a pausar la voz después de recibir cartas legales que exigían revelar el proceso de creación.

La semana pasada, OpenAI realizó una demostración en vivo de la voz de Sky, y varios usuarios la compararon con la voz de Johansson en la película de ciencia ficción romántica “Her”, donde interpretó al sistema operativo Samantha.

🔊 [sound on]

Her (2013) vs. OpenAI GPT-4o (2024)

1:1 comparison

do you think OpenAI stole the voice of Scarlett Johansson? pic.twitter.com/LvGuxoYc3L

— Josef Büttgen (@josefbuettgen) May 21, 2024