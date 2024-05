Confía AMLO se celebren elecciones seguras y sin ‘mayores problemas’

Agencias.- Faltan pocos días para que se celebren las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio por lo que este miércoles el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá «problema” de seguridad, pese a enfrentamientos de partidos y bandas criminales, se realizará la jornada electoral, pues ayuda que «la gente está contenta” y “los que están enojados no son mayoría”.

Se está viendo como blindar zonas ‘violentas’

El mandatario mexicano reconoció que las autoridades electorales, del Gobierno federal y gobernadores están viendo como blindar zonas donde “puedan surgir hechos violentos”.

Este comentario se da un día después de que la Presidencia de la República informó que se desplegó un operativo para garantizar la seguridad en el proceso electoral con la participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, además de los 27 mil 245 elementos federales desplegados en los estados.

Hasta ahora las cosas ‘van bien’: AMLO

López Obrador señaló que hasta ahora las cosas van bien, aunque no dejan de haber algunos problemas, pero considera que las elecciones se celebrarán sin problema, sin problemas mayores. «Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta, los que están enojados la verdad no son mayoría, nada más tienen derecho manifestarse, pero no son mayoría”, dijo.

Mencionó que el próximo lunes se reunirán las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) con el gabinete de seguridad y autoridades locales, “para ver todo lo relacionado con protección a candidatos, con la seguridad”.

Indicó que el pueblo no está polarizado sino las cúpulas de poder. Incluso, destacó con son “minoría”, pero la mayoría de la gente “está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política”.

Habrá operativos especiales donde puedan surgir hechos violentos

Al preguntarle si habrá operativos especiales en las zonas con mayores índices de inseguridad, señaló que: «Sí, se está viendo que puedan atender en donde puedan surgir hechos violentos, pero no se trata sólo de la lucha partidista sino también porque hay enfrentamiento de bandas y hay que estar ahí pendiente, cuidando a todos, todos, es nuestra responsabilidad”.