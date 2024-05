Detectan cuatro casos de dengue en Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Jurisdicción Sanitaria Número Uno detectó cuatro casos positivos de dengue en esta Ciudad Capital, por lo que llamó a la ciudadanía en general a reforzar las medidas preventivas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de dicha enfermedad.

Cuatro casos de dengue

La encargada del despacho de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Yolanda Reynoso Díaz, informó; “nosotros tenemos aquí en la Jurisdicción cuatro casos positivos, es con lo que estamos”.

Dijo que de los cuatro casos positivos de dengue, dos son de la Colonia Esfuerzo Popular y dos de la Solidaridad; “son los que se han presentado”.

“Dengue no grave los cuatro”, detalló.

Reynoso Díaz, al ser cuestionada sobre los casos sospechosos de dengue, añadió; “55, de los 55 cuatro se confirmaron”.

Destacó que la población sí está respondiendo a la descacharrización para evitar los criaderos de mosquitos.

“Se les pide que mantengan sus patios limpios, sabemos que ahorita hay la necesidad del agua, la acumulan, mantenerlos tapados estos tanques donde acumulan el agua”, refirió.

Emite recomendaciones

La encargada del despacho de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno reiteró la recomendación a la ciudadanía sobre el cuidado del agua, y llamó a evitar tirar basura en lotes baldíos.

“Perforar las llantas que ya no se utilizan, tratar de destruirlas para que no acumulen agua y ahí es donde se hace la proliferación del zancudo”

Ante ello, dijo, en coordinación con la Presidencia Municipal se trabajó este miércoles en una descacharrización en la Colonia Esfuerzo Popular.

Enfermedades gastrointestinales

En otro tema, descartó una situación alarmante en cuanto a las enfermedades gastrointestinales, donde dijo, la estadística se encuentra dentro de lo esperado.

“Aquí en la Jurisdicción traemos una incidencia de 150 por semana, en promedio semanal”, mencionó.

En cuanto a las elevadas temperaturas, Reynoso Díaz destacó que para evitar riesgos a la salud los 40 centros de salud de la jurisdicción están debidamente abastecidos con vida suero oral.

“Ahorita nos llegaron 19 mil sobres, ya distribuidos en los centros de salud y están por llegarnos más”, mencionó.

Altas temperaturas, riesgo para la salud

Por último, la encargada del despacho de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno señaló que todos debemos de preocuparnos porque las temperaturas se están elevando mucho y es un riesgo para la salud.

“Para todas las personas que trabajan a la intemperie, para los niños menores de cinco años, aquí la invitación es a las mamás, si no hay necesidad de salir, de sacarlos no los saquen, igual los adultos mayores, si no hay necesidad de salir no salgan, resguárdense en sus hogares y utilizar las medidas preventivas”.

En todo caso, dijo; si salen a la intemperie hay que tomar algunas medidas preventivas como usar ropa holgada de colores claros, estarse refrescando, utilizar una botella con agua, sombrero, bloqueador solar, y evitar la exposición al sol de las 11:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

En ese sentido, reveló que en los centros de salud han sido atendidas dos personas por insolación y golpe de calor durante la semana pasada.