Multan a hombre en Nueva Zelanda por tocar una orca

Un hombre de 50 años saltó de un barco hacia una orca en la costa de Auckland, Nueva Zelanda.

El hombre intentó tocar a la orca y nadar con ella.

El incidente fue grabado en video y se volvió viral en las redes sociales.

El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda multó al hombre con 600 dólares neozelandeses por violar la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

Nadar con orcas o acosar a cualquier mamífero marino es ilegal en Nueva Zelanda.

Las autoridades neozelandesas recordaron que las orcas son animales salvajes y pueden ser peligrosas.

NEW: 50-year-old man fined $600 for bodyslamming a Killer Whale off the coast of New Zealand.

The orca was swimming with a calf when the man decided to jump off the boat.

"I touched it!" the man said.

According to the Department of Conservation, the man could have been… pic.twitter.com/8I4Pj9IRL7

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 21, 2024