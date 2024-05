Adolescente mata a sus padres y a su hermana en Brasil por quitarle el celular

STAFF ED.-

Un adolescente de 16 años en Brasil asesinó a su madrastra, su padrastro y su hermana menor.

El crimen se produjo luego de una discusión con sus padres adoptivos por haberle quitado el celular debido a sus problemas en la escuela.

El joven robó el arma de su padrastro, que era policía militar, y cometió los asesinatos.

Según el informe policial, el adolescente confesó haber cometido los asesinatos el viernes 17 de mayo y pasó el fin de semana con los cadáveres en la casa.

El domingo 19, llamó a la policía para entregarse y relató los hechos.

Imagens divulgadas do adolescente que matou a família revelam frieza do jovem depois do crime pic.twitter.com/xvjBzmfarY

— Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) May 22, 2024