Llama Xóchitl Gálvez a defender la libertad

Staff Alianza Medios de Tamaulipas

NUEVO LAREDO, Tam.- La candidata de “Fuerza y Corazón” a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó a la población a defender la libertad de México y que, el 2 de junio, acudan a votar sin miedo para seguir siendo un país democrático.

Al encabezar un mitin en esta ciudad fronteriza del estado de Tamaulipas, la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD enfatizó que ganará para dar y no para recibir.

Al hacer un recuento de sus propuestas para esta región del país, sostuvo que se le tiene que apostar al comercio internacional, y para ello estableció que se construirán más cruces internacionales.

Sobre el tema de la seguridad, estableció la urgencia de modificar la estrategia y de fortalecer el combate a la delincuencia con base en presiones inteligentes y no en pactos con los criminales.

Además, indicó que establecerá un proyecto para evitar el desabasto del agua, el cual consistirá en construir más plantas tratadoras, a fin de que esas sean para uso agrícola.

Ante unas diez mil personas, reiteró el compromiso de ejercer un gobierno que una, que sea para todos los sectores y no solo para los de un color, pero sobre todo, enfatizó, que sea para el progreso de México y para que se sigan ejerciendo las libertades.

“No tengan duda, vamos a ganar para dar, no para recibir; vamos a ganar para compartir, no para arrebatar; vamos a ganar para escuchar, no para insultar; para respetar y no para humillar; para unir y no para dividir. Ya basta de un país dividido”, indicó.

Llamó a votar con alegría para –aseguró- tener un mejor país y para garantizar la libertad de los mexicanos.