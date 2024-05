Mata a su hermano por error, al disprarle a ladrones para evitar robo

Agencias.- Conmocionados se encuentran los habitantes de la alcaldía Xochimilco tras el homicidio de un hombre, quien perdió la vida tras ser asesinado por su propio hermano, cuando ambos trataban de defenderse de un intento de robo.

El lamentable incidente tuvo lugar la madrugada del pasado martes 21 de mayo cuando supuestos ladrones ingresaron al domicilio de las víctimas y trataron de despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con los primeros datos, Alan «N» se encontraba en su vivienda – ubicada en la alcaldía Xochimilco – cuando se percató de que sujetos armados ingresaron a su casa con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Se equivoca y le dispara a su hermano

Sin embargo, Alan tenía un arma de fuego entre sus pertenencias, por lo que optó por enfrentar a los supuestos ladrones, pero todo terminó en tragedia luego de que, por error, le disparó a su hermano.

Al parecer Alan tomó su arma y accidentalmente disparó en la cara de su propio hermano cuando estaba con él y cuatro ladrones quisieron entrar a robar, por lo que Alan tomó su arma y empezó a disparar, pero se equivoca y le pega un tiro en la cara a Aldo”.

Después del incidente los presuntos ladrones escaparon de la casa y, hasta el momento, no han sido detenidos. Las autoridades ya investigan la muerte del sujeto y trabajan para identificar a los criminales que estuvieron involucrados en el asesinato del sujeto. De igual manera, trascendió que los padres de Aldo y Alan se dedican a administrar un salón de eventos, por lo que cuentan con cámaras de seguridad en la zona, mismas que serán utilizadas para identificar a los asaltantes.

Alan es detenido por el homicidio de su hermano

Ante los hechos, Alan quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras las autoridades investigan el homicidio de Aldo. Los supuestos asaltantes no han sido detenidos. A través de redes sociales, decenas de usuarios se han mostrado conmocionados por lo ocurrido, recordando que las armas de fuego son peligrosas cuando no se utilizan con la cautela correspondiente.

«Las armas no son para todos»; «Aprovechó las circunstancias, yo creo no se llevaban bien»; «Sospechoso»; «No te pases, que tragedia. Si tienes un arma en casa y te ves en peligro, debes usarla, pero sino tienes experiencia en el uso esto es lo que puede pasar»; «Tener y usar un arma de fuego requiere adiestramiento y capacitación. No es cualquier cosa», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.