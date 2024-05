Proponen cárcel a quien robe identidad con la IA

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.-

Ante el aumento de casos de robo de identidad a través de la inteligencia artificial, el diputado local, Marte Alejandro Ruiz Nava, presentó una iniciativa de decreto para castigar esa conducta con penas de uno a cinco años de prisión.

Dijo que el robo de identidad sucede mediante el uso de imágenes y videos de publicaciones en redes sociales. En ese sentido, el planteamiento es reformar el artículo 263 del Código Penal.

“Pretendemos regular estas cuestiones informáticas para que no se utilice de una forma que cause delitos, que no utilicen tu voz, tu cara, para poder sacar dinero o mandar un video con tu voz utilizando esa cuestión de inteligencia artificial”, mencionó.

Con la reforma, se busca desalentar la conducta delictiva, que por lo general tiene como víctimas a adultos mayores y menores de edad.

Además, mediante la inteligencia artificial se pueden alterar imágenes y mensajes para dañar a algún candidato durante los procesos electorales.

Recordó que fue el 16 de abril pasado cuando ingresó la iniciativa a la Oficialía de Partes del Congreso, y actualmente se está a la espera de que la mesa directiva del Congreso la turne a comisiones.

Insistió en la urgencia de que se regule el uso de la inteligencia artificial para evitar que se utilice de una forma que incrimine o que causa el crimen y que cometan delitos, al señalar que es buena cuando se usa con fines lícitos, “pero hay que entender que actualmente también el crimen está actualizándose y que utilizarán todos estos mecanismos y herramientas para poder sacar beneficios”, indicó.