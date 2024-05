Tips para refrescar tu casa (y ahorrar)

Agencias

Si no tienes aire acondicionado en casa, no te agobies, porque tenemos un montón de trucos refrescantes para que puedas sobrellevar estas olas de calor que parece sólo aumentan; sabemos que los ventiladores o el aire acondicionado hoy en día son un must, sin embargo, no todos cuentan con estos accesorios y es verdad que siempre se puede optar por otras maneras de refrescarse y ahorrar un poco.

1.- Instala toldos: No solo son perfectos para protegerte del sol, sino que también le dan un toque de estilo a tu hogar. Ah, y lo mejor de todo es que ayudan a mantener el frescor.

2.- Cierra persianas: Al cerrar las cortinas y persianas, evitas que entre el calor por las ventanas. Es como ponerle una barrera al sol.

3.- Descansa en el sótano: ¿Sabías que el aire caliente sube? Pues sí, es como una regla no escrita de la física. Así que, si tienes sótano, aprovéchalo.

4.- Configura tu ventilador: Dale al ventilador el poder de refrescar tu vida. En verano, haz que las aspas giren en sentido contrario al reloj y a máxima velocidad, verás qué brisa tan refrescante.

5.- Juega al abre y cierra: Abre y cierra puertas o ventanas de forma inteligente para dejar entrar el aire fresco y sacar el calor.

6.- Coloca bien tu ventilador: No lo pongas en cualquier lugar, ¡piénsalo bien! Ubícalo frente a una ventana para que convierta el aire caliente en una brisa refrescante o cerca de otra fuente de aire.