Tornado en Iowa dejó al menos 5 muertos y 35 heridos

Al menos 5 personas murieron y al menos 35 resultaron heridas, dijeron las autoridades de Iowa el miércoles, después de que un tornado arrasara la ciudad agrícola de Greenfield el día anterior y redujera casas y otros edificios a montones de escombros retorcidos.

Las autoridades aún estaban evaluando el alcance total de los daños a la propiedad en Greenfield, una comunidad de 2 mil habitantes a unas 60 millas (97 kilómetros) al suroeste de Des Moines, la capital del estado.

El recuento de víctimas fue anunciado por el Departamento de Seguridad Pública de Iowa al final de un día en el que los equipos de rescate recorrieron los campos de escombros dejados por el mortal tornado en busca de personas que pudieran quedar atrapadas entre los escombros.

«Cuando tenemos tantas casas destruidas, completamente demolidas, queremos asegurarnos de que se contabilice a todas las personas», dijo el sargento de la Patrulla Estatal de Iowa, Alex Dinkla, en una conferencia de prensa matutina.a

La agencia no dijo de inmediato si todavía se reportaba la desaparición de alguien o si continuaba la búsqueda de víctimas. No se proporcionaron detalles sobre las circunstancias precisas de las cuatro muertes relacionadas con la tormenta. Sus identidades se mantienen en reserva hasta que se notifique a sus familiares más cercanos.

De las 35 personas reportadas como heridas por el tornado, al menos 14 fueron trasladadas a hospitales fuera del condado para recibir tratamiento médico, dijeron las autoridades, y agregaron que el número real de personas heridas probablemente sea mayor.

NEW Team Dominator ground and drone intercept of multiple vortex #tornado shredding wind turbines SW of Greenfield, Iowa. FULL video – https://t.co/8Zt2hHc01G pic.twitter.com/jZdkBGNkrY

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) May 22, 2024